Артём, Приморский край, , 10:19 — REGNUM В Приморье в районе села Кролевец водитель автомобиля Тойота Приус совершил столкновение с рейсовым пассажирским автобусом, после чего автобус заблокировал трассу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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По предварительной информации, водитель Тойоты Приус, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Находки, не справился с управлением и совершил столкновение с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту №224 (Владивосток — посёлок Заводской).

«После столкновения автомобиль продолжил движение и врезался в большегруз. Водитель легкового автомобиля госпитализирован. На месте происшествия устанавливаются обстоятельства происшествия. Организовано движение автотранспорта по объездной дороге», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДТП с участием микроавтобуса, произошедшем в Воронежской области, погибли два человека.