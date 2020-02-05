Горно-Алтайск, , 10:11 — REGNUM В столице Горного Алтая отмечается рост числа пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Горно-Алтайска, за последние три года в городе произошло 270 возгораний.

Из них половина пришлась на прошлый год, когда было зарегистрировано 135 пожаров. При этом погибли семь человек. Для сравнения: в 2017 году здания в городе горели 70 раз, погиб один человек.

За первый месяц 2020 года здесь произошло девять пожаров.

«В большинстве случаев причинами возгорания являются нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей, а также неосторожное обращение с огнем», — отметили в администрации.

Для исправления ситуации чиновники проводят профилактические мероприятия, в т.ч. распространяя листовки и памятки пожарной безопасности, проводя рейды в жилом секторе.

Напомним, в конце декабря пожарным с риском для жизни удалось предотвратить мощный взрыв в центре Горно-Алтайска. Как сообщало ИА REGNUM, загорелся гараж, в котором находились 35 углекислотных баллонов и 300 литров дизельного топлива.

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