Окленд, Новая Зеландия, , 10:07 — REGNUM Зафрахтованный правительством Новой Зеландии самолет авиакомпании Air NZ, с находящимися на борту гражданами страны, эвакуированными из китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения новой коронавирусной инфекции, успешно приземлился в аэропорту Окленда. Об этом 5 февраля сообщает радиостанция RNZ.

По данным журналистов, самолет находился в пути около шести часов и что на его борту находится 190 человек, в число которых входят граждане 11 государств, кроме Новой Зеландии. Также их сопровождали в полете восемь человек из числа работников консульской и медицинской службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в тюменском аэропорту Рощино приземлился самолёт Воздушно-космических сил России с 80 жителями России и стран СНГ на борту.