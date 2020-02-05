Новосибирск, , 09:55 — REGNUM В рабочем посёлке Кольцово Новосибирской области проводятся ремонтно-восстановительные работы на месте повреждения теплопровода. Коммунальная авария оставила без теплоснабжения и горячей воды 296 объектов, в том числе многоквартирные жилые дома, пять детских садов, две средних образовательных школы, три детских сада и поликлинику. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

По данным ведомства, восстановительные работы планируется завершить в 22:00 (время местное).

На месте происшествия работают 11 человек личного состава и четыре единицы техники.