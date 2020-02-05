Самара, , 09:57 — REGNUM Полицейские в Самаре разыскивают водителя, который сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнего и скрылся. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло днем 24 января.

По предварительной информации, неустановленный водитель, сидя за рулем неустановленного легкового автомобиля (предположительно Субару Форестер), ехал по улице Красноармейская в направлении улицы Братьев Коростелевых. Около дома 60 по ул. Красноармейская водитель не уступил дорогу подростку 2005 года рождения, который переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель автомобиля не помог подростку и скрылся с места аварии. Несовершеннолетний сам обратился в больницу, где ему была оказана помощь. Подростка отпустили домой.

В настоящее время полицейские устанавливают личность скрывшегося с ДТП водителя.

Всех, кто что-либо знает о его личности просят обратиться в ближайшее отделение полиции.

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