Тюмень, , 10:01 — REGNUM Распространение коронавируса 2019-nCoV из центра под Тюменью, куда поместят эвакуированных из Китая российских граждан, исключено. Об этом сообщила 5 февраля журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что центр полностью подготовили в короткий срок, приложив при этом максимум усилий. Определённым образом выбрано место для центра, он оборудован заграждениями, системой видеонаблюдения, более совершенной канализацией и системой уничтожения отходов.

Попова добавила, что прибывающих граждан проведут через таможенный и пограничный контроль прямо в самолёте. Таможенники и пограничники поднимутся на борт в защитной одежде. Санитарной обработке подвергнут самолёты, автобусы и вещи пассажиров.

Вывезенные из Китая люди останутся в карантине на 14 суток. Процесс контролируют специалисты по биологической безопасности из противочумной системы Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в китайскую провинцию Хубэй за российскими гражданами были отправлены самолёты ВКС РФ. Эвакуированных разместят в специальном реабилитационном центре в 30 км от Тюмени.

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