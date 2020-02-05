Улан-Удэ, , 09:44 — REGNUM Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов высказался в поддержку боксёра Георгия Кушиташвили. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

«Знаю Георгия только с самой лучшей стороны. Для всех он был примером вежливости, порядочности. Уверен, что его признают невиновным», — отметил чиновник.

Напомним, ранее спортсмен был арестован в Москве по обвинению в хранении наркотиков и нападении на сотрудника правоохранительных органов. По версии следствия, Кушиташвили приобрёл около 0,61 грамма кокаина, при задержании дважды ударил сотрудника Росгвардии в нос, причинив тому «физическую боль и нравственные страдания». Сам боксёр вины не признает.

На противоречия в сообщениях по делу ранее указала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Как сообщало ИА REGNUM, она попросила председателя СКР Александра Бастрыкина взять дело под контроль.

Между тем глава республики Алексей Цыденов не исключил, что ситуация могла быть спровоцирована. Ранее в поддержку спортсмена высказались в Заксобрании Бурятии и региональной Федерации бокса.

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