Изобильный, Ставропольский край, , 09:40 — REGNUM Тела двух утонувших рыбаков извлекли спасатели из вод Новотроицкого водохранилища в Изобильненском районе Ставропольского края. Трагедию спровоцировал сильный ветер, создавший сильную волну на водохранилище, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы (ПАСС) региона.

Утром 4 февраля от дежурного одной из баз отдыха поступило сообщение о том, что примерно в 50 метрах от берега Новотроицкого водохранилища плавает пустая лодка. По прибытию к месту спасатели обнаружили лодку, которая не состоит на учете, а также рыболовные сети и другие снасти.

«Спасатели сразу же приступили к поисково — спасательным работам и вскоре увидели прибитые волной к берегу тела двух рыбаков. Утонувшими мужчинами оказались 55-летний житель Изобильного и 61-летний рыбак из поселка Солнечнодольск», — рассказал руководитель аварийно-спасательной группы ПАСС СК города Изобильного Виктор Безгин.

Он отметил, что ветер, поднявшийся вечером 3 февраля, создал на водохранилище сильную волну, которая не стихала до следующего дня. По словам специалиста, изначально при таких условиях было небезопасно выходить на лодке на воду.