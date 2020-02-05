Иерусалим, , 09:35 — REGNUM Вооруженные силы Израиля нанесли воздушные удары по позициям партии ХАМАС в секторе Газа, об этом 5 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Удар был нанесен по военному крылу ХАМАС в городе Хан-Юнис, расположенном на юге региона. Атака была осуществлена израильской авиацией, информации о жертвах не поступало.

Официальные лица Израиля опубликовали заявление, цитируемое журналистами, в котором утверждается, что атаки были осуществлены в ответ на запуск ракет по территории Израиля.

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