Горловка, ДНР, 5 февраля 2020, 09:14 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ был обесточен посёлок шахты 6/7 на севере Горловки, заявил мэр города Иван Приходько, сообщило 5 февраля «Донецкое агентство новостей».
На место событий выехала группа представителей Совместного центра контроля и координации (СЦКК), чтобы зафиксировать результаты обстрела.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обстрелу со стороны ВСУ подвергся посёлок шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка. В результате повреждения получили пять домов.
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