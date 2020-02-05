Улан-Удэ, , 09:12 — REGNUM Двукратный чемпион России Георгий Кушиташвили является одним из самых талантливых боксёров Бурятии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Народного хурала Бурятии, комментируя арест спортсмена.

Председатель комитета заксобрания, глава Федерации бокса Бурятии Валерий Доржиев заявил, что знает боксёра с 2011 года, когда тот ещё учился в школе в родном селе. Поступив в сельскохозяйственную академию, он уже профессионально занялся боксом.

«Мы решили отправить его в Москву, потому что в Бурятии не было достойных спарринг — партнеров в его весовой категории (81 кг). Мы сняли для него квартиру, и после этого он жил и тренировался в Москве», — рассказал депутат.

В результате Георгий Кушиташвили дважды становился чемпионом России, а в этом году проходил отбор в олимпийскую сборную для поездки в Токио. Пока не был задержан 2 февраля за хранение наркотиков и нападение на росгвардейца.

«Никак не могу в это поверить. Члены сборной России еженедельно сдают тест на допинг и наркотики. Гоша не был до этого замечен в драках, употреблении наркотиков, нарушениях дисциплины», — отметил Валерий Доржиев, попросив поддержки, чтобы не сломать судьбу спортсмену.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в поддержку Кушиташвили выступил глава Бурятии Алексей Цыденов. Уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова попросила председателя СКР взять это дело под личный контроль и защитить права задержанного.

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