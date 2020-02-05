Петропавловск-Камчатский, , 09:13 — REGNUM Жители Камчатки жалуются на то, что они не могут попасть на прием к врачам — педиатрам, узким специалистам. Очередь приходится занимать с четырёх часов утра.

Читайте также: На Камчатке врача по программе «Земский доктор» посылают в суд за льготами

Жалобы жителей полуострова собрало ИА «Кам 24 «.

В больнице Вилючинска родители с детьми выстаивают многочасовые очереди к педиатру. В Петропавловске-Камчатском люди не могут попасть на прием к узким специалистам.

Многие из тех, кто приходит в больницы с маленькими детьми, просто не решаются вставать в гигантские очереди и уходят без медицинской помощи.

Жительница Вилючинска дозвонилась на прямую линию губернатора Камчатки Владимира Илюхина и рассказала, что, даже отстояв многочасовую очередь с 4:00 на прием к неврологу, не факт, что сможешь попасть к специалисту.

Владимир Илюхин, комментируя обращение жительницы, сообщил, что он знал, что с узкими специалистами проблема, но не думал, что настолько.

Главврачи говорят, что специалисты-медики не едут к ним работать, даже несмотря на подъемные и обещанные жилье и зарплату 100 тыс. рублей в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина-врач из центра России поверила обещаниям властей Камчатки и приехала на полуостров по программе «Земский доктор». Но за обещанными льготами — жильем и миллионом рублей «подъемных» — чиновники регионального минздрава отправили врача в суд. Женщине долгое время пришлось жить в больничной палате. По ее словам, такая же участь постигла и других врачей, приехавших на Камчатку по программе «Земский доктор».