Уфа, , 09:09 — REGNUM Три человека пострадали в дорожном происшествии с КамАЗом в Башкирии. Об этом 5 февраля сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, ДТП произошло утром 4 февраля на 83-м км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк. Произошло столкновение грузовика КамАЗа, которым управлял 38-летний житель Кармаскалинского района, и ехавшей навстречу автомашины Toyota Alphard под управлением 41-летнего жителя Белорецка.

В результате дорожного происшествия пострадали три пассажира легковушки, которые были госпитализированы.

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