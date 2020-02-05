Самара, , 08:58 — REGNUM Два человека пострадали при столкновении грузового поезда и легкового автомобиля в Самарской области. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

По сообщению пресс-службы ведомства, происшествие произошло вечером 4 февраля на железнодорожном переезде 1051 км участка Кинель — Безенчук Куйбышевской железной дороги.

Водитель, находясь за рулем легкового автомобиля, заехал на железнодорожный переезд, к которому в это время приближался грузовой поезд.

Несмотря на то, что машинист поезда экстренно затормозил, произошло столкновение.

В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля получили травмы.

Отмечается, что происшествие не повлияло на график движения поездов.

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