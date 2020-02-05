Тобольск, Тюменская область, , 08:55 — REGNUM В тюменском городе Тобольске утром 5 февраля поступило сообщение об опасном предмете на территории школы № 2 и больничного корпуса, расположенного рядом с учебным заведением. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Сообщение об опасном предмете поступило в дежурную часть в 07:19 по местному времени (05:19 мск). Школа закрыта на карантин по ОРВИ, поэтому эвакуации подлежал лишь немногочисленный персонал. В целом из больницы и образовательного учреждения эвакуировали 143 человека.

«В настоящее время сотрудники кинологической службы обследовали здания, опасных предметов не обнаружено», — сообщает пресс-служба тюменской полиции.