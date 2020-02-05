Чадан, Тува, , 08:55 — REGNUM В тувинском городе Чадан снят режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Вместо этого, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, введён режим повышенной готовности.

«Благодаря ежедневным усилиям территориальной подсистемы реагирования на чрезвычайные ситуации по снижению давления на грунтовые воды и расчистке водоотводных каналов от льда наблюдается стабилизация обстановки», — отметили в ведомстве.

Напомним, из-за перемерзания реки Чадан в конце января произошёл подъём грунтовых вод. В результате были подтоплены 24 дома на улице Водхозная.

Для устранения затора военные провели на реке взрывные работы, а спасатели прорыли каналы для отвода воды. Последние организовали также круглосуточное дежурство по недопущению замерзания каналов.

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