Чадан, Тува, 5 февраля 2020, 08:55 — REGNUM В тувинском городе Чадан снят режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Вместо этого, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, введён режим повышенной готовности.
«Благодаря ежедневным усилиям территориальной подсистемы реагирования на чрезвычайные ситуации по снижению давления на грунтовые воды и расчистке водоотводных каналов от льда наблюдается стабилизация обстановки», — отметили в ведомстве.
Напомним, из-за перемерзания реки Чадан в конце января произошёл подъём грунтовых вод. В результате были подтоплены 24 дома на улице Водхозная.
Для устранения затора военные провели на реке взрывные работы, а спасатели прорыли каналы для отвода воды. Последние организовали также круглосуточное дежурство по недопущению замерзания каналов.
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