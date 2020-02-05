Кызыл, , 08:45 — REGNUM Правоохранители в Туве выясняют личности вандалов, осквернивших памятник участникам Великой Отечественной войны в Кызыле. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Сообщение о происшествии поступило 4 февраля. Неизвестные распылили аэрозольную краску на стелу с именами фронтовиков. Полицейские в настоящее время изучают записи с камер видеонаблюдения, а также ведут работу со школьниками из близлежащих школ.

«Установление личности вандалов, осквернивших память ветеранов Великой Отечественной войны министр внутренних дел по Республике Тыва полковник полиции Юрий Поляков взял под свой личный контроль», — добавили в ведомстве.

Тем временем, памятник уже почистили и привели в первозданный вид.

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