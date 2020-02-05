Омск, , 08:44 — REGNUM Подросток, сбежавший из школы-интерната в Омске, найден. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 февраля в следственном управлении СКР по Омской области.

Выяснилось, что он был дома у своего знакомого — бывшего выпускника детдома. Пока его искали, подросток играл в компьютер и смотрел телевизор. В качестве причины «побега» он назвал желание погулять.

При этом в ведомстве пояснили, что доследственная проверка по факту ухода из школы-интерната 16-летнего подростка продолжается. В ходе проверки следствие выяснит условия его жизни и воспитания.

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