Кисмайо, Сомали, , 08:42 — REGNUM По меньшей мере 20 человек были убиты во время межклановых столкновений на юге региона Нижняя Джуба в Сомали. Об этом передает ВВС Somalia со ссылкой на сообщения официальных лиц.

По информации журналистов телерадиокомпании, еще более 20 человек были ранены в дни столкновений между кланами Марехан и Авр Малех.

Бои, проходившие примерно в 75 км от портового города Кисмайо, были вызваны конкуренцией за доступ к воде, отмечают репортеры. По данным властей, в район столкновений были направлены региональные войска.

Напомним, большая часть насилия в Сомали совершается террористической группировкой «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако соперничество между кланами также является серьезной проблемой для безопасности страны.