Багдад, , 08:41 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака обнаружили тела двух мужчин похищенных боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 5 февраля сообщает Kurdistan.ru.

Жертвы были найдены в спорной провинции Киркук, они были похищены в деревне Хатуния. Как отмечают местные жители, похищение состоялось из-за возможной связи похищенных с правительственными войсками.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наиболее активны в тех регионах Ирака, которые являются объектами спора между центральным правительством в Багдаде и Иракским Курдистаном.