Уфа, , 08:34 — REGNUM 30 человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Самарской области. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба областного МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар произошел ночью 3 февраля в квартире многоквартирного жилого дома в г. Сызрань по ул. Московская, д. 47.

По повышенному рангу вызова «1-Бис» были подняты 48 огнеборцев на 13 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что в квартире горели домашние вещи на площади 40 кв метров. Спасатели эвакуировали из дома 30 человек.

Пожар был ликвидирован в течение одного часа с момента поступления сообщения о нем.

В настоящее время устанавливается причина пожара.

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