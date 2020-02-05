Улан-Удэ, , 08:25 — REGNUM В инфекционную больницу Улан-Удэ с высокой температурой были госпитализированы трое лётчиков из Китая. Они прибыли в столицу Бурятии 31 декабря на Улан-Удэнский авиазавод для повышения квалификации.

«Они прилетели 31 января рейсом Пекин — Иркутск для обучения, и 3 февраля их госпитализировали с признаками ОРВИ», — передаёт infpol.ru сообщение управления Роспотребнадзора по региону.

У них уже взяты анализы на инфекцию коронавируса, но результаты пока неизвестны. Как отмечается, под наблюдением остаются ещё чуть больше десяти человек, прибывшие вместе с лётчиками.

Напомним, ранее в пунктах пропуска на границе с Монголией были введены ограничения для въезда граждан Китая. Кроме того, были отменены все рейсы из Улан-Удэ в Пекин. В самой республике, как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы эпидемий отменены все массовые мероприятия в образовательной, культурной, спортивной сферах с участием детей.

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