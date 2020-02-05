Уфа, , 08:18 — REGNUM Четырех человек обвиняют в Уфе в похищении человека, вымогательстве и угоне без цели хищения. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии.

По версии следствия, в феврале прошлого года четверо мужчины на автомобильной парковке избили и похитили предпринимателя на его же автомобиле, угрожая ему холодным оружием. Следователи считают, что подозреваемые вывезли бизнесмена в безлюдное место. Там, угрожая расправиться с ним и с его семьей заставили перевести имеющиеся на его счету порядка 30 тысяч рублей. Кроме этого, отмечают правоохранители, они вынудили его написать долговую расписку на сумму 1,5 млн рублей. После этого скрылись.

Отмечается, что потерпевший попросил помощи у сотрудников УФСБ России по Башкирии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. После того, как обвиняемые скрылись от сотрудников следственных органов, их объявили в федеральный розыск. Вскоре они были задержаны.

Сообщается, что лишь одни подозреваемый признал свою вину.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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