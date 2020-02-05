Афины , , 08:06 — REGNUM Автомобиль издателя газет в Афинах был подожжен неизвестными лицами 4 февраля на улице Редесто в районе Агиа Варвара, сообщает издание Ethnos.

Преступников, которые подъехали на мотоцикле, было двое. Они разбили стекло автомобиля и бросили в него бутылки с зажигательной смесью. Огонь мгновенно охватил транспортное средство после раздавшегося взрыва.

По данным портала, хозяином автомобиля является Никос Караманлис — владелец компании NK Media Group и издатель газет нескольких газет. Это уже не первый подобный случай с Караманлисом. В декабре 2017 года в его дом бросили гранату, которая к счастью не взорвалась.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2019 года греческие футбольные фанаты напали на продюсера российского видеоагентства Ruptly перед съемкой матча в Афинах.

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