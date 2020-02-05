Хабаровск, , 07:56 — REGNUM Карантинный пункт для граждан, у которых будут выявлены признаки коронавируса, создают в Хабаровском крае, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Карантинный пункт может быть оборудован на спортивно-тренировочной базе «Юность» под Хабаровском. Сейчас специалисты изучают возможность постоянного проживания там медперсонала, определяют потребность в закупке оборудования, инвентаря: тепловизоров, аппаратов для насыщения крови кислородом, запасов масок и защитных костюмов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за истерии по коронавирусу в Хабаровске из продажи почти исчезли медицинские маски.