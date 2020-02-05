Петропавловск-Камчатский, , 07:40 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском в детской больнице выявили грубые нарушения требований пожарной безопасности в ГУ МЧС региона.

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Как показала проверка, в детской больнице система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включается от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации. Уровень звукового сигнала системы оповещения не соответствует требованиям, некоторые помещения вообще не оборудованы пожарными извещателями.

Как сообщало ИА REGNUM, на оснащения медицинских учреждений Камчатки жалуются уже не только пациенты и врачи. Хирург регионального сосудистого центра написал обращение к губернатору Владимиру Илюхину, сообщив, что ему и его коллегам просто нечем лечить пациентов.