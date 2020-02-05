Барнаул, , 06:30 — REGNUM При пожаре в городе Барнауле Алтайского края утром 5 февраля погибли два человека, началась доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Погибшие — хозяин дома и его 13-летняя дочь — были обнаружены после тушения частного дома, загоревшегося в Барнауле ранним утром. Возможной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с электробытовыми приборами.

Следственным отделом по Центральному району города Барнаул СУ СК РФ по Алтайскому краю начата доследственная проверка.

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