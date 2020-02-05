Томск, , 06:26 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства незамедлительно изучить ситуацию, которая привела к опасному поступку жительницы Томской области.

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, информация о поступке томички появилась в СМИ и соцсетях. Сообщалось, что в Томске в ходе одиночного пикета пенсионерка, пытаясь привлечь внимание к своей проблеме, подожгла плакат, который держала в руках. Огонь из-за ветра перекинулся на женщину. Она получила ожоги рук лёгкой степени тяжести. От госпитализации томичка отказалась.

Как пояснили в СК России, поводом для таких действий женщины стало её несогласие с результатом расследования уголовного дела, касающегося подделки паспорта самоходной машины.

Также в массмедиа напомнили, что женщина два раза была в Москве, пытаясь попасть на приём к Александру Бастрыкину. 27 января она встретилась с сотрудниками центрального аппарата. Пожилой томичке пообещали, что расследование возьмут на контроль, но с тех пор с ней никто так и не связался.

Бастрыкин поручил главе следственного управления по Томской области незамедлительно доложить о произошедшей ситуации и сообщить подробности об упомянутом уголовном деле. Проверку дела проведут сотрудники центрального аппарата ведомства.

Сотрудникам соответствующего подразделения поручено доложить об обстоятельствах недавнего приёма жительницы Томской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Бастрыкин назначил проверку в томском СК.