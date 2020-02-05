Магадан, Магаданская область, , 06:16 — REGNUM Пожар произошёл в многоквартирном доме в поселке Усть-Омчуг на Колыме, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Магаданской области.

Сообщается, что спасателям удалось в ходе тушения возгорания эвакуировать 12 человек из горящего здания. Среди спасенных — четверо детей. Отмечается, что у двоих пострадавших были признаки ожогов и отравления угарным газом, их доставили в больницу. Также после ликвидации возгорания пожарные обнаружили на пятом этаже здания тело погибшей женщины.

По предварительной версии пожар произошел в двухкомнатной квартире на втором этаже. Пожар был ликвидирован, однако в ходе тушения был нанесен ущерб квартирам. В настоящее время пострадавших обеспечили временным жильем.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля пожар произошел в подвале трехквартирного деревянного жилого дома в поселке Светлом на Камчатке. Отмечалось, что в загоревшейся квартире никто не проживал. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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