Хабаровск, , 05:59 — REGNUM Истерия по коронавирусу привела к тому, что в аптеках Хабаровска практически не осталось медицинских масок. Вопрос цены на взвинченных хабаровчан значения уже не имеет — маски скупают пачками даже по 800 рублей за упаковку.

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Журналисты ИА ДВ-Новости попытались найти ставший вдруг дефицитным товар в городских аптеках. Исследование показало, что маски еще можно купить в магазинах, где их продают по цене в три-четыре раза дороже принятых цен.

Но представители аптечных сетей предельно откровенны.

«Масок нет. И у поставщиков они также отсутствуют. Ажиотаж действительно чувствуется. Дополнительные поставки возможны, но сроки назвать мы пока не можем», — сообщили в аптечной сети «Монастырев.рф».

Немецкие маски «HARTMANN», самые дороги, по цене 800 рублей за упаковку, в которой 50 штук, горожане смели — их тоже нет.

В сети «Социальная аптека» сообщили, что маски пока в продаже есть.

Как сообщало ИА REGNUM, истерия по коронавирусу привела к тому, что в некоторых регионах ДФО граждане боятся покупать бананы, даже несмотря на то, что их поставляют из Эквадора, а не из Китая. При этом бананы, равно, как и другие фрукты и овощи не являются источником вируса. Грузовые перевозки через пункты пропуска через границу в Приморье возобновили работу. За сутки, с 3 по 4 февраля, в Приморье уже проследовали 58 фур с овощами и фруктами. Они привезли 1700 тонн груза. Пункт пропуска Покровка — Жаохэ в Хабаровском крае возобновит работу с 7 февраля.