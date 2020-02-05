Омск, 5 февраля 2020, 05:56 — REGNUM Омские следователи проводят проверку по факту безвестного отсутствия несовершеннолетнего. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.
Об уходе 16-летнего подростка из школы-интерната следствию сообщил директор учреждения.
«Известно, что ранее подросток уже самовольно покидал детское социальное учреждение», — уточнили в ведомстве.
Проводятся поисковые мероприятия. Также следствие выяснит условия жизни и воспитания несовершеннолетнего.
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