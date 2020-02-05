Ивдель, Свердловская область, , 05:47 — REGNUM В Свердловской области на базе Ильича 37-летней туристке стало плохо. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Просьба о помощи поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу Ивдельского городского округа днём 4 февраля по спутниковой связи. С ней обратилась зарегистрированная официально тургруппа. Оказалось, что у женщины уже сутки держится высокая температура.

Чтобы эвакуировать туристку, на место выехали спасатели — пять человек и четыре единицы техники. Им предстоит преодолеть 190 км., в основном — по пересеченной заснеженной местности.