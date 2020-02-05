Обь, Новосибирская область, , 05:46 — REGNUM В новосибирском городе Обь в частном доме на улице Заводская произошло проседание кровли и частичное стены, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

«Пожарные и спасатели МЧС России ликвидируют последствия частичного обрушения кровли частного дома в городе Обь Новосибирской области. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировалось десять человек.

Установлено, что в доме частично обрушилась наружная стена и полностью просела кровля. Произошло это «предположительно из-за высокой снеговой нагрузки».

Как указали в МЧС РФ, «дом не эксплуатировался и самостоятельно был заселён гражданами, личность которых устанавливается сотрудниками полиции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в Новосибирске на людей обрушилась кровля пристройки кафе. Погибла девушка, ещё несколько человек пострадали.

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