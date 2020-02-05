Тюмень, , 09:16 — REGNUM В тюменском аэропорту Рощино приземлился самолёт Воздушно-космических сил России с 80 жителями России и стран СНГ на борту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Прилетевших в Рощино встретили сотрудники санэпидконтроля, пограничники, таможенники — персонал работает в защитных костюмах. Все прибывшие из китайского города Ухань здоровы. По прилёту их проверят тепловизором прямо у трапа. На борту самолёта будет произведён таможенный и пограничный контроль. Затем все прибывшие в масках сядут в автобусы и отправятся в место размещения.

Их разместят на 14-дневный карантин в связи с коронавирусом в реабилитационном центре «Градостроитель» в 30 км от Тюмени. Вокруг центра выстроено два периметра ограждения. Охрана ведётся силами Росгвардии.