Иерусалим, , 02:51 — REGNUM Три ракеты по территории Израиля были запущены из сектора Газа вечером 4 февраля. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

«Были засечены три запуска ракет из сектора Газа», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Израиле, в районе города Нетивот, расположенного рядом с сектором Газа, вечером 4 февраля прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждающие граждан о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.

По информации государственного радио Израиля Kan, все три ракеты разорвались в незаселенной местности.

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