Елизово, Камчатский край, , 01:26 — REGNUM Пожар произошел в подвале трехквартирного жилого дома в поселке Светлом в Елизовском районе Камчатки, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание началось в подвале одной из квартир частного трёхквартирного деревянного дома. Возгорание было ликвидировано, спасателям удалось не допустить распространения огня в здании. Отмечается, что в квартире никто не проживал. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Башкирии произошел пожар в жилом доме в селе Старобалтачево. Возгорание было ликвидировано, в ходе тушения огня были спасены десять человек.