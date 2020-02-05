Рига, , 00:28 — REGNUM Правительство поддержало предложение Министерства сельского хозяйства из-за угрозы заражения птичьим гриппом ввести с 7 февраля ввести запрет на выгул домашней птицы, пишет портал LSM.

Первые заболевания высокопатогенным вирусом птичьего гриппа были выявлены в Польше 30 декабря прошлого года. До 3 февраля в Европейском Союзе зафиксированы 28 вспышек птичьего гриппа, причём 2 случая в стае диких птиц.

Министерство сельского хозяйства требует на время полностью ограничить контакт домашней птицы с дикой средой. Птицы, в том числе и водоплавающие, должны находиться в защищённом крышей помещении, которое полностью исключает взаимодействие с внешней средой, в том числе во время торговли. Также должен быть запрещён контакт домашней птицы с другими домашними животными. Источником этой эпидемии являются дикие птицы.