Шахты, Ростовская область, , 00:24 — REGNUM В городе Шахты Ростовской области перед судом предстанет заведующая детским садом, обвиняемая в подлоге и мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Следователи выяснили, что женщина в период с 2006 года по 2018 год трудоустроила «мёртвые души». Зарплата выплачивалась четырём родственникам и знакомым заведующей. Сумма хищений превысила 1,8 млн рублей.

Материалы уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество» и ч.2 ст.292 УК РФ «Служебный подлог» в ближайшее время изучит суд.