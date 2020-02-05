Приштина, , 08:02 — REGNUM 4 февраля из-за сильных (до 80 км/ч) порывов ветра, сопровождающихся похолоданием и нетипичным для этих мест снегопадом, в Косово были повреждены линии электропередач.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в результате разгула стихии без света остались свыше ста тысяч потребителей. Сильнее всего пострадал район Дукагини, в том числе города Призрен, Печ (албанский вариант названия — Пея) и Джяковица. Немалый ущерб был нанесен инфраструктуре Приштины и Митровицы.

В настоящее время специалисты работают над устранением последствий бури, однако ожидается, что из-за сложных климатических условий восстановительные работы затянутся.

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