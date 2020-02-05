Страсбург, Франция, , 00:42 — REGNUM Жителю Дагестана была присуждена Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) денежная сумма €80 тыс. за убитую в ходе спецоперации правоохранительных органов супругу. Об этом 4 февраля сказано в распространённом заявлении ЕСПЧ.

ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение статьи о праве на жизнь Европейской конвенции о защите прав человека. Власти РФ обвиняют в нарушении процессуального обязательства провести эффективное расследование произошедшего. Потерпевшему жителю Дагестана было присуждено €80 тыс. (около 5,5 млн рублей) в качестве компенсации за моральный ущерб и ещё €2 тыс.(окло 140 тыс. рублей) на покрытие судебных расходов.

Согласно материалам дела, в 2006 году правоохранительные органы Дагестана проводили спецоперацию в доме заявителя, где, по их данным, скрывался главарь боевиков. В результате супруга заявителя получила смертельное ранение, а сам он пострадал. При этом правоохранители утверждали, что хозяин дома и его супруга открыли огонь первыми. В 2007 году мужчина был оправдан по обвинению в принадлежности к незаконному вооруженному формированию и по обвинению в нападении на правоохранителей. Его приговорили к 18 месяцам лишения свободы за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Позднее, в 2013 году. следствие доказало, что правоохранители применили огонь в ответ на стрельбу, открытую заявителем и его супругой. Мужчина с выводами следствия не согласился.

ЕСПЧ, рассмотрев все материалы дела, пришёл к выводу, что следствие было проведено неэффективно, у следствия, по мнению ЕСПЧ, нет понимания, были ли заявитель и его супруга вооружены в момент штурма их дома.

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