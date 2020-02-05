Мехико, , 00:12 — REGNUM Один человек погиб, ещё 45 получили травмы в результате ДТП с грузовиком, в котором ехала группа мигрантов в мексиканском штате Веракрус. Об этом 4 февраля сообщает агентство «Синьхуа».

Грузовик, перевозивший 60 мигрантов из стран Центральной Америки, перевернулся на автотрассе. Водитель грузовика с места аварии скрылся.

На месте аварии работают сотрудники Нацгвардии, спасатели и сотрудники полиции. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пятерых погибших и 21 пострадавшем в результате ДТП с грузовиком, перевозившим военных, в мексиканском штате Оахака на юге страны.

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