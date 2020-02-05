Ван, Турция, , 00:27 — REGNUM Как минимум четыре человека погибли, ещё пятеро пострадали в результате схода лавины в турецкой провинции Ван на востоке страны. Об этом 4 февраля сообщил губернатор провинции Мехмет Эмин Бильмез в эфире телеканала NTV.

ЧП произошло на трассе Ван — Бахчесарай в 17:00 мск. По предварительным данным, на автотрассе работала снегоуборочная машина, за которой ехал микроавтобус. Сошедшая снежная лавина частично накрыла машину, а шедший за ней микроавтобус снесла с автотрассы и он упал с обрыва высотой около 40 метров.

Водитель снегоуборочной машины успел выпрыгнуть из неё и запросить помощь спасателей. Прибывшие на место происшествия спасатели смогли добраться до автобуса и вытащить оттуда людей.

В результате схода лавины погибли четыре человека, пятерых удалось найти и вытащить живыми, они были госпитализированы. По данным губернатора провинции, под массой снега могут находиться ещё четыре человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших, одном пострадавшем и одном пропавшем без вести в результате схода лавины в горах Франции.

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