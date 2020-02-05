Симферополь, , 00:22 — REGNUM Два человека, в том числе малолетний ребёнок, погибли, ещё пятеро пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Крыму. Об этом 4 февраля сообщила журналистам руководитель пресс-службы МВД по Республике Крым Ольга Кондрашова.

Авария произошла после 21:00 мск в Сакском районе на трассе Евпатория — Черноморское в районе поворота на село Наташино. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

В результате аварии погибли два человека, в том числе ребёнок полутора лет. Ещё пять человек получили травмы. Сотрудники ГИБДД оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии, приведшей к гибели людей. Сотрудники ГИБДД обеспечивают бесперебойное движение автотранспорта в районе аварии.

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