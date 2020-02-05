Тбилиси, , 00:22 — REGNUM Гражданска России погибла, ещё два человека пострадали при падении автомобиля в ущелье из-за схода оползня на Военно-Грузинской дороге. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Сход оползня произошёл на дороге Степанцминда — Коби трассы Мцхета — Степацминда — Ларс. При сходе оползня в ущелье упал автомобиль с тремя людьми.

На месте происшествия погибла женщина, гражданка России. Ещё два человека, гражданин Грузии и гражданин Армении, были подняты из ущелья спасателями и госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии Военно-Грузинской дороги для всех видов транспорта с 11:00 31 января из-за ухудшения погодных условий. Со 2 февраля все ограничения на проезд по автотрассе были сняты.

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