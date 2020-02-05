Сочи, Краснодарский край, , 00:21 — REGNUM Сильные ливни стали причиной подтоплений и схода оползня, а снегопады в горах спровоцировали сход лавины в курортном городе Сочи в Краснодарском крае. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба администрации города.

За сутки в городе Сочи выпало осадков больше среднемесячной нормы. В Лазаревском районе количество выпавших осадков 66 мм, в шести местах были зарегистрированы поваленные деревья, подтопило один дом, а на Мамайском перевале произошёл сход оползня., наблюдался подъём уровня воды в реках до неблагоприятных отметок.

В Хостинском районе подтопило пять домов, упало два дерева, в центральном районе Сочи также наблюдались поваленные деревья и подтопило два дома. В районе Красной поляны выпало 70 мм осадков, в районе одного из горнолыжных курортов сошла лавина.

В городе действует экстренное штормовое предупреждение, все городские службы переведены в режим повышенной готовности. В ближайшие сутки на территории города ожидается усиление ветра до 20 м/сек и заморозки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мощном циклоне, который накрыл территорию Краснодарского края.

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