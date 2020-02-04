Ижевск, , 21:36 — REGNUM Октябрьский районный суд Ижевска избрал меру пресечения в отношении 45-летнего местного жителя, ранее судимого, в отношении которого расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ («Покушение на грабеж, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам»). Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Октябрьского района.

Мужчина 21 января пытался похитить икону, которая принадлежит Свято-Михайловскому собору. Стоимость реликвии оценивается в 189,5 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, вечером 21 января мужчина зашел в собор и на глазах у прихожан взял икону. При попытке выйти с ней из храма мужчину остановили горожане, причём всё происходящее снимала камера видеонаблюдения. Икону у мужчины отобрали, а похититель скрылся, но позднее был задержан.