Торонто, Канада, , 21:10 — REGNUM Неудачно пошутивший про коронавирус пассажир вынудил самолёт, направлявшийся на Ямайку, вернуться в аэропорт вылета в городе Торонто. Об этом 4 февраля сообщает телеканал CBC.

Инцидент произошёл на борту самолёта канадской авиакомпании WestJet, следовавшего рейсом WS 2702 из Торонто на Ямайку. Во время полёта один из пассажиров внезапно встал и заявил, что он недавно был в Китае и заразился коронавирусом.

Слова пассажира были переданы экипажу, и командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета.

После посадки авиаборта в аэропорту 29-летний шутник был арестован полицией района Пил, где находится аэропорт. Ему предъявлено обвинение в причинении ущерба.

Ранее ИА REGNUM сообщало об успешной посадке самолёта авиакомпании Air Canada в аэропорту Мадрида, куда он вынужден был вернуться после вылета из-за технической неисправности.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт Air Canada с технической неисправностью успешно сел в Мадриде