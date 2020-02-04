Брест, Белоруссия, , 20:50 — REGNUM Мужчина был задержан после угроз заряженным охотничьи ружьём заведующему сельским клубом за отказ поставить повторно понравившуюся песню на дискотеке в Белоруссии. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба МВД страны.

Инцидент произошёл в Брестской области в Столинском районе. Мужчина, пришедший в клуб в состоянии алкогольного опьянения, попросил заведующего, стоявшего за пультом, поставить песню «Седая ночь». Песню поставили, причём неоднократно, но после очередного раза отказали и попросили удалиться из клуба.

Мужчина покинул клуб, но вскоре вернулся с заряженным охотничьим ружьём и стал требовать поставить песню, угрожая заведующему ружьём. Ситуацию спас родственник мужчины, схвативший ружьё и отставивший его в сторону. Прибывшая на место происшествия милиция задержала дебошира.

В настоящее время мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Уточняется, что ружьё у него было давно, но он лишился его из-за того, что не продлил лицензию. Правоохранители устанавливают, где задержанный приобрёл новое ружьё.

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