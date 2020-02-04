Рим, , 20:27 — REGNUM

Санитарный контроль в портах и аэропортах Италии будет «значительно усилен«, такое решение было принято на совместном заседании коллегии министерства здравоохранения и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом во вторник, 4 февраля.

Предполагается, что в римском аэропорту Фьюмичино уже в ближайшие часы будут оборудованы санитарные коридоры с термосканерами для пассажиров всех международных рейсов.

Ранее власти Италии после выявления двух больных коронавирусом (граждан КНР) приостановили авиасообщение с Китаем.