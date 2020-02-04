Нью-Дели, , 20:20 — REGNUM Как минимум семь человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в Индии. Об этом 4 февраля сообщает издание India Today.

Авария произошла в индийском штате Ассам. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса потерял управление, врезался в придорожный столб, после чего автобус скатился с обочины и упал в ущелье.

Первыми на помощь пришли местные жители, затем к месту происшествия подоспели военные и полиция. В результате ДТП на месте погибли пять человек, ещё двое скончались после госпитализации. Ещё 40 пострадавших с тяжёлыми травмами были отправлены в ближайшую больницу.

Главный министр штата Сарбананда Соновал выразил соболезнования родным и близким погибших и дал указание местным властям обеспечить пострадавших всем необходимым.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении пассажирского автобуса с авторикшей в Индии, в результате которого погибли 26 человек.

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